Manisa'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin önce refüje, ardından da kaldırıma çarparak durduğu kazada 2 kişi yaralandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşyol mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.



Kovalamacada Hüseyin Özkılınç Caddesi'nde kontrolünden çıkan otomobil, refüje ardından kaldırıma çarparak durdu.



Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.



Yapılan incelemede, kazaya karışan otomobilin şüphelinin amcasına ait olduğu ve izinsiz şekilde kullanıldığı belirlendi.

