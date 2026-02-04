Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin önce refüje, ardından da kaldırıma çarparak durduğu kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:28 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Soma ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin önce refüje, ardından da kaldırıma çarparak durduğu kazada 2 kişi yaralandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşyol mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

        Kovalamacada Hüseyin Özkılınç Caddesi'nde kontrolünden çıkan otomobil, refüje ardından kaldırıma çarparak durdu.

        Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Yapılan incelemede, kazaya karışan otomobilin şüphelinin amcasına ait olduğu ve izinsiz şekilde kullanıldığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Salihli inşaatçılarda Tuncay Ünlü yeniden seçildi
        Salihli inşaatçılarda Tuncay Ünlü yeniden seçildi
        Manisa CBÜ TEKNOKENT'e destek sağlayan firmalara ödül
        Manisa CBÜ TEKNOKENT'e destek sağlayan firmalara ödül
        Salihli'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Salihli'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü