Manisa'da trenin çarptığı genç yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı 20 yaşındaki kişi yaralandı. Eskişehir-İzmir seferini yapan 7218 sayılı yolcu treni, 2. Anafartalar Mahallesi'nde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan B.İ'ye (20) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.