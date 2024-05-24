Demirci Alaağaç Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor

"Alaağaç sulama barajımızda inşaat çalışmaları hızlandı. Çiftçimiz için büyük önem taşıyan baraj ve gölet yatırımlarını Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde bizde yakından takip ediyoruz. Alaağaç Barajı tamamlandığında Alaağaç Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki çiftçilerimiz tarımsal amaçlı suya kavuşacak."

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihalesi gerçekleştirilen barajda inşaatında gövde dolgusu ve dolu savak yapımına başlandı. Baraj tamamlandığında bölgedeki 4 bin 100 dekar arazi suya kavuşacak.

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