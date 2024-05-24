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        Demirci Alaağaç Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde sulama amaçlı planlanan Alaağaç Barajı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:13
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        Demirci Alaağaç Barajı'nda inşaat çalışmaları sürüyor
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        Manisa’nın Demirci ilçesinde sulama amaçlı planlanan Alaağaç Barajı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihalesi gerçekleştirilen barajda inşaatında gövde dolgusu ve dolu savak yapımına başlandı. Baraj tamamlandığında bölgedeki 4 bin 100 dekar arazi suya kavuşacak.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Alaağaç sulama barajımızda inşaat çalışmaları hızlandı. Çiftçimiz için büyük önem taşıyan baraj ve gölet yatırımlarını Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde bizde yakından takip ediyoruz. Alaağaç Barajı tamamlandığında Alaağaç Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki çiftçilerimiz tarımsal amaçlı suya kavuşacak."

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