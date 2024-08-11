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        Manisa FK'ya artçı şok

        1'inciLig'de sezona takımda geçen yıl görev yapan eski teknik direktörlerinden Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor'a deplasmanda 3-2 yenilerek moralsiz başlayan Manisa Futbol Kulübü artçı şok yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:31 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:35
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        Manisa FK'ya artçı şok
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        1'inciLig'de sezona takımda geçen yıl görev yapan eski teknik direktörlerinden Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor'a deplasmanda 3-2 yenilerek moralsiz başlayan Manisa Futbol Kulübü artçı şok yaşadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle arasındaki krizler bitmeyen siyah-beyazlılarda maç gecesi kulübün kullandığı Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki su sayaçlarının söküldüğü iddia edildi. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yeni belediye yönetimiyle yıldızı barışmayan Manisa FK, daha önce kullandığı belediyeye ait Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri'nden çıkarılırken, Fikri Bayrıl Tesisleri'nin de susuz kaldığı belirtildi. Manisa FK yönetimi tesisteki su sayaçlarının sökülmesi olayıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        "Akşam saat 22.00 sularında Trendyol 1. Lig karşılaşması için İstanbul’da bulunduğumuz saatlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) personeli olan 6 şahıs kira sözleşmemizin bulunduğu Fikri Bayrıl Spor Tesislerimize gelerek su sayaçlarımızı usulsüz bir şekilde sökerek götürmüşlerdir. 'Yukarıdan talimat var' diyerek sayaçları kanunsuz bir şekilde sökerek götüren 6 şahıs ve onlara emir veren yetkililer hakkında emniyet birimlerine gerekli başvuruları yaptığımızı ve olayla ilgili yasal süreç başlattığımızı belirtmek isteriz. Manisa Futbol Kulübümüzü, kira sözleşmesi bulunan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nden kanuni olarak atamayan ancak bu tür sudan ucuz yöntemlerle çıkmaya zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimlerini traji-komik olarak değerlendiriyor, değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

        2 TESİSİ BOŞALTMIŞTI

        Manisa Futbol Kulübü daha önce kiralama usulüyle kullandığı, altyapı takımlarının çalıştığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri'ni sözleşmeleri iptal edilince boşaltmak zorunda kalmıştı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayındaki olağan toplantısında aylık 500 TL ücretle Manisa Futbol Kulübü’ne tahsis edilen spor tesislerinin işletme devrinin iptaline karar verildi. Manisa ekibi bu karar üzerine temmuz ayında tesislerden çıkarıldı. Sözleşmesi 2026 yılına kadar süren Fikri Bayrıl Tesisleri ise mahkemelik oldu. Yönetimi şirket olan kulüp yaz transfer döneminde uzun süre sessiz kaldıktan sonra lige kısa süre kala kadrosunu takviye etmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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