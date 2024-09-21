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        Manisa FK seriye bağladı

        TFF 1'inci Lig'de sonuncu sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u evinde 5-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, galibiyet serisi yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:33
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        Manisa FK seriye bağladı
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        TFF 1'inci Lig'de sonuncu sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u evinde 5-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, galibiyet serisi yakaladı. Geçen hafta da deplasmanda Kocaelispor'u 2-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar tırmanışını sürdürdü. Efe Taylan, Fofana (2) ve Osuji (2) gol şov yapan Manisa FK, toplamda 3'üncü galibiyetini alıp 11 puana yükseldi ve üst sıralardaki yerini korudu. Teknik direktör Çağdaş Çavuş iyi bir futbol oynayarak 3 puana uzandıklarını dile getirdi.

        Skordan bağımsız iyi bir oyun ortaya koymak ve seyircilere iyi futbol izlettirmek istediklerini dile getiren Çavuş, "5 haftada bunu yaptık. Bu maçta rakibin durumu, yaşadıkları ve buraya geliş hikayeleri biraz daha farklı. Bu tür maçların konsantresi biraz zor olur fakat oyuncu grubum bunu çok iyi yaptı. Maç önünde de gerçekten çok konsantrelerdi. Oyunun tamamında çok iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldık" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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