Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 22.03.2026 - 22:53
Salon:Muradiye
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin Çelik, Kerem Yılmaz
Glint Manisa Basket: Smith 16, Mintz 5, Altan Çamoğlu 2, Johnson 14, Pereira 10, Stevenson 7, Yiğit Onan 7, Starks 20, Buğra Çal 3, Martin 8
Karşıyaka: Sokolowski 10, Samet Geyik 1, Manning 20, Alston 17, Moody 6, Young 14, Gordic, Eylem Eminoğlu, Bishop 9, Ege Özçelik, Yalın Yıldız 1, Mert Celep
1. Periyot: 29-18
Devre: 52-39
3. Periyot: 75-57
MANİSA
