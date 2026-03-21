Manisa'da bayram tatilinin ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde, İzmir-Ankara kara yolunun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde trafik yoğunluğu arttı. Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların ulaşımı dolayısıyla özellikle İzmir yönünde araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Turgutlu geçişindeki bazı noktalarda araç kuyruğunun, yaklaşık 3 kilometreye ulaştığı gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergah boyunca denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

