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        Manisa Basket'e Tuzcukaya mesajı

        BASKETBOLDA lig ve Avrupa'da yeni sezona günler kala Fenerbahçe Koleji'nden ayrılarak Manisa Basket'te Ozan Bulkaz'ın yerine antrenörlük görevine başlayan Ertuğ Tuzcukaya paylaştığı mesajda, "Manisa'yı basketbolla yaşayan bir kent yapmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:10
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        Manisa Basket'e Tuzcukaya mesajı
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        BASKETBOLDA lig ve Avrupa’da yeni sezona günler kala Fenerbahçe Koleji’nden ayrılarak Manisa Basket‘te Ozan Bulkaz’ın yerine antrenörlük görevine başlayan Ertuğ Tuzcukaya paylaştığı mesajda, “Manisa’yı basketbolla yaşayan bir kent yapmak istiyoruz” dedi. Tuzcukaya ilk açıklamasında, “Bu büyük aileye katılmanın heyecanını ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Manisa’yı basketbolla yaşayan bir şehir yapabilmek ve Avrupa’da başarılarla sizleri gururlandırabilmek en büyük amacımız. Sahada verebileceğimiz her mücadelenin, sizin inancınızla ve coşkunuzla daha da anlam kazanacağını biliyorum. Bu yolda her adımı birlikte atacak, her başarıyı birlikte kutlayacağız. Sizlerin desteğiyle takımımızı hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Sizi salonlarda görmek ve bu heyecanı hep birlikte yaşamak için sabırsızlanıyorum. Birlikte çok daha güçlü olacağız” mesajını paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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