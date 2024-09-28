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        Manisa'daki suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde örgüt kurarak yağma, iş yeri kurşunlama, hırsızlık gibi çok sayıda suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:31
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        Manisa'daki suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde örgüt kurarak yağma, iş yeri kurşunlama, hırsızlık gibi çok sayıda suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korku ve şiddet üzerine bir yapı oluşturdukları ve vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları yönünde bilgiler tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma gerçekleştirdi.

        Zanlıların tespiti sonrası 13 ev ile 1 iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.

        Aramalarda ele geçirilen silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile belge ve dijital materyallere el konuldu.

        Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yağma, kasten yaralama, silah kaçakçılığı, hırsızlık, iş yeri kurşunlama ve suçluyu kaçırma suçlarına karıştıkları iddia edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 7'si tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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