Manisa'daki suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde örgüt kurarak yağma, iş yeri kurşunlama, hırsızlık gibi çok sayıda suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korku ve şiddet üzerine bir yapı oluşturdukları ve vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları yönünde bilgiler tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma gerçekleştirdi.