        Haberleri

        TOGG sürücülerinden Turgutlu'da şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşması

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sürücüleri şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, iftar programının ardından "Şehitlere Saygı Korteji" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 23:52
        Turgutlu İmam Hatip Anadolu Lisesi ve "TOGG Team Türkiye" grubu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, TOGG'un T10X ve T10F modeli araç sahipleri ilçede şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

        Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ile Manisa ve çevre illerden gelen yaklaşık 50 TOGG sürücüsü ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan 2 TOGG, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda toplandı.

        Buradan ilçedeki şehit aileleri ve gazilerin evlerine giden sürücüler, aileleri iftar programının düzenleneceği alana getirdi.

        İftar yemeğinin ardından polis eskortu eşliğinde ilçe genelinde "Şehitlere Saygı Korteji" düzenlendi.

        Etkinliğe, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

