Baraj yapımında keşfedilen 4 bin 500 yıllık fosil ayak izleri, müzede sergileniyor

MANİSA'da baraj inşaatı sırasında bulunan 4 bin 200 ile 4 bin 500 yıllık olduğu tespit edilen fosil insan ayak izleri, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı girişindeki interaktif müzede, yaklaşık 1 aydır sergileniyor. Ayak izlerinin 44 ile 45 numara arasında ve bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor.

Salihli ilçesi Sindel Mahallesi yakınlarında, ilk olarak, 1960'lı yıllarda inşaatı süren Demirköprü Barajı'nın yol kazı çalışmaları sırasında insan ve hayvanlara ait fosil ayak izleri keşfedildi. Sindel Volkan Konisi'nin ilk patladığı ve küllerini saçtığı zamanda oluştuğu tespit edilen çocuk, yaşlı ve hayvan ayak izleri yaşı 4 bin 200 ile 4 bin 500 yıl arasında olduğu, yapılan çalışmalar sonrası ortaya çıktı. Fosil ayak izleri, SİT alanında doğada bulundukları yerde korunurken, daha önce Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından incelenmek üzere bozulmadan alınan ayak izi, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı girişindeki interaktif müzede, yaklaşık 1 ay önce sergilenmeye başlandı.