Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Baraj yapımında keşfedilen 4 bin 500 yıllık fosil ayak izleri, müzede sergileniyor

        MANİSA'da baraj inşaatı sırasında bulunan 4 bin 200 ile 4 bin 500 yıllık olduğu tespit edilen fosil insan ayak izleri, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı girişindeki interaktif müzede, yaklaşık 1 aydır sergileniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj yapımında keşfedilen 4 bin 500 yıllık fosil ayak izleri, müzede sergileniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'da baraj inşaatı sırasında bulunan 4 bin 200 ile 4 bin 500 yıllık olduğu tespit edilen fosil insan ayak izleri, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı girişindeki interaktif müzede, yaklaşık 1 aydır sergileniyor. Ayak izlerinin 44 ile 45 numara arasında ve bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor.

        Salihli ilçesi Sindel Mahallesi yakınlarında, ilk olarak, 1960'lı yıllarda inşaatı süren Demirköprü Barajı'nın yol kazı çalışmaları sırasında insan ve hayvanlara ait fosil ayak izleri keşfedildi. Sindel Volkan Konisi'nin ilk patladığı ve küllerini saçtığı zamanda oluştuğu tespit edilen çocuk, yaşlı ve hayvan ayak izleri yaşı 4 bin 200 ile 4 bin 500 yıl arasında olduğu, yapılan çalışmalar sonrası ortaya çıktı. Fosil ayak izleri, SİT alanında doğada bulundukları yerde korunurken, daha önce Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından incelenmek üzere bozulmadan alınan ayak izi, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı girişindeki interaktif müzede, yaklaşık 1 ay önce sergilenmeye başlandı.

        Ayak izlerinin oluşumundan bahseden Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın sorumlu mühendisi Yiğit Karakuzu, "Bu jeositimiz Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın en önemli bilimsel jeositilerimizden biri. Yaklaşık yaşı 4 bin 200 ile 4 bin 500 yıldır. Salihli bölgemizde yer alan Sindel Volkan Konisi'nin eteklerinde bulunmaktadır. 1960'lı yıllarda Demirköprü Barajı inşaatı sırasında yol kazı çalışması yapıldığı sırada ilk olarak keşfedildi. Sindel Volkan Konisi'nin ilk patladığı sırada öncelikle bir volkan konisi aktif hale geldiğinde kül saçmaya başlar. Bu kül etrafa yayıldığında, sanıyoruz ki yağmurla birlikte bir çamurlaşma meydana geliyor. Kirli bir yapı şekline bürünüyor. Daha sonra o dönemde o bölgede yaşadığı düşünülen insan ya da insansı tür olarak geçer o dönem için, bu kişilerin o dönemde arkeologlar tarafından volkana taptıkları düşünülüyor. Volkana taptıkları için patladığında ona doğru korkarak ya da koşarak değil, aheste bir şekilde volkana doğru yürüdükleri ayak izleri görüldü. Çünkü ayak izleri yönü volkandan kaçarcasına değil, volkana doğru. Bulunan ayak izleri çok çeşitli. Hayvan izleri var, insan izleri var. Kadına ait olduğu, erkeğe ait olduğu, çocuklara ait olduğu değerlendirilen izler var. Bu izler bahsettiğim gibi kül tabakasının üzerinde oluşuyor. Ardından ikinci bir patlamayla sıcak kül, çamurlaşmış olan bu izleri kapatıyor, bu şekilde günümüze kadar taşlaşmış halde geliyor. Sergilenen ayak izleri yaklaşık 44-45 numara, bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Kadın, ön kaputa ve cama çarpıp can verdi! Sürücüden şaşırtan savunma!
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Trump ve Zelenskiy arasında atışma
        Trump ve Zelenskiy arasında atışma
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş

        Benzer Haberler

        Demirci'de yılın ahisi kahvehaneci Ragıp Sarsılmazer oldu
        Demirci'de yılın ahisi kahvehaneci Ragıp Sarsılmazer oldu
        Manisa'daki 21 milyon yıllık ağaç fosilleri, kazı çalışması sonrası ziyaret...
        Manisa'daki 21 milyon yıllık ağaç fosilleri, kazı çalışması sonrası ziyaret...
        Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya'dan taraftara çağrısı
        Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya'dan taraftara çağrısı
        Somaspor evinde çıkış peşinde
        Somaspor evinde çıkış peşinde
        Manisa'daki suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Manisa'daki suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da Gediz Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
        Manisa'da Gediz Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı