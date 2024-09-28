Demirci'de yılın ahisi kahvehaneci Ragıp Sarsılmazer oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Ahilik ve Ahilik Kültürü programında 34 yıllık kahvehaneci Ragıp Sarsılmazer, "Yılın Ahisi" seçildi.

Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler ve vefat eden sanatkarlar için Kuran-ı Kerim ve dua okundu.

Ahi Evran ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Ahi Evran tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı.