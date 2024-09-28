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        Somaspor evinde çıkış peşinde

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybeden Somaspor yarın 5'nci hafta maçında evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:52
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        Somaspor evinde çıkış peşinde
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybeden Somaspor yarın 5'nci hafta maçında evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Mertcan Erölmez düdük çalacak.

        Sıralamada 4 puanla 11'inci basamakta yer alan Somaspor'da teknik direktör Erman Güraçar, Beyoğlu maçını çıkış maçı olarak gördüklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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