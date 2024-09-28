Somaspor evinde çıkış peşinde
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybeden Somaspor yarın 5'nci hafta maçında evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybeden Somaspor yarın 5'nci hafta maçında evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Mertcan Erölmez düdük çalacak.
Sıralamada 4 puanla 11'inci basamakta yer alan Somaspor'da teknik direktör Erman Güraçar, Beyoğlu maçını çıkış maçı olarak gördüklerini söyledi.
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