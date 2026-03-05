Manisa'da okullarda "Yeşilay" anlatıldı

Manisa'da Yeşilay tarafından yürütülen "İlk Dersim Yeşilay" projesi kapsamında öğrencilere farkındalık eğitimi düzenlendi.



Gediz Anadolu Lisesi ve Hafsa Sultan İlkokulu'ndaki programda Yeşilay görevlileri bilgilendirme yaptı, Yeşilay'ın faaliyetleri ile bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlatan videolar izletildi.



Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, İlk Dersim Yeşilay'ın ülkedeki tüm okullarda uygulandığını ifade ederek, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini belirtti.





Kamiloğlu herkesi Yeşilay gönüllüsü olmaya davet etti.

