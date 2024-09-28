Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
Osmaniye'de Ömer Ü., sokak ortasında tartıştığı 75 yaşındaki Mehmet D.'yi acımasızca dövdü. Mehmet D.'nin darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu
Osmaniye'de olay, Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu yanında meydana geldi. Ömer Ü., sokak ortasında tartışma yaşadığı belirtilen Mehmet D.'yi bir anda dövmeye başladı.
YUMRUKLA TEKMEYLE SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre acımasızca yumruklar ve tekmelerle Mehmet D.'ye saldıran Ömer Ü., küfürler savurdu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Mehmet D.'nin darp edildiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Olayın ardından sosyal medyaya yüklenen görüntüler, kullanıcıların tepkilerini çekti.
"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız” paylaşımında bulundu.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğümüzce, toplam 5 ayrı suçtan 7 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A.S. isimli şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Hiçbir suçluya geçit vermeyeceğiz" dedi.