Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp! Osmaniye'de Ömer Ü., sokak ortasında tartıştığı 75 yaşındaki Mehmet D.'yi acımasızca dövdü. Mehmet D.'nin darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:05 facebook

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