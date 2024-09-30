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        Manisa Basket Avrupa'da sahnede

        BASKETBOLDAgeçen sezon ilk defa FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde direkt grup aşamasına kalan Manisa Basket, yarın H Grubu'nda ilk hafta maçında UCAM Murcia'yla İspanya'da karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:49 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:49
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        Manisa Basket Avrupa'da sahnede
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        BASKETBOLDAgeçen sezon ilk defa FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde direkt grup aşamasına kalan Manisa Basket, yarın H Grubu'nda ilk hafta maçında UCAM Murcia'yla İspanya'da karşılaşacak. Palacio de los Deportes'teki maç saat 21.30'da start alacak. Yeni sezon öncesi yönetimi, adı, renkleri, logosu ve tüm kadrosu değişen Manisa Basket, Ozan Bulkaz'ın yerine antrenörlük görevine getirilen Ertuğ Tuzcukaya yönetimindeki ilk maçına İspanya'da çıkacak. İspanya'nın Avrupa basketbolundaki köklü ekiplerinden Murcia, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Final Four oynamayı başardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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