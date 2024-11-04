Manisa Basket salladı yıkamadı

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona kötü bir giriş yapan Manisa Basket, lider Anadolu Efes deplasmanında ilk bölümde çift haneli skorlarla öne geçmesine rağmen 85-73 yenilmekten kurtulamadı. EuroLeague ve Süper Lig'in güçlü ekibine dış sahada direnemeyen Manisa temsilcisi, ligde 5'te 0 çekip dibe demir attı. Manisa Basket, Avrupa'da ise 3'te 3'le lider olduğu Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda çarşamba günü Yunanistan'da Peristeri deplasmanına çıkacak.

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