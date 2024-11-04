Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket salladı yıkamadı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona kötü bir giriş yapan Manisa Basket, lider Anadolu Efes deplasmanında ilk bölümde çift haneli skorlarla öne geçmesine rağmen 85-73 yenilmekten kurtulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket salladı yıkamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona kötü bir giriş yapan Manisa Basket, lider Anadolu Efes deplasmanında ilk bölümde çift haneli skorlarla öne geçmesine rağmen 85-73 yenilmekten kurtulamadı. EuroLeague ve Süper Lig'in güçlü ekibine dış sahada direnemeyen Manisa temsilcisi, ligde 5'te 0 çekip dibe demir attı. Manisa Basket, Avrupa'da ise 3'te 3'le lider olduğu Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda çarşamba günü Yunanistan'da Peristeri deplasmanına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        Bilimin çözemediği gizem!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Manisa'da cirit heyecanı yaşandı
        Manisa'da cirit heyecanı yaşandı
        Turgutlu 1984 - Sebat Gençlikspor: 1-3
        Turgutlu 1984 - Sebat Gençlikspor: 1-3
        Manisa'da park halindeki otomobilde sentetik ecza ve kokain bulundu
        Manisa'da park halindeki otomobilde sentetik ecza ve kokain bulundu
        Manisa'da SMA hastası çocuk için fırına konulan kumbara çalındı
        Manisa'da SMA hastası çocuk için fırına konulan kumbara çalındı
        Manisaspor amatörde 5 bin kişinin önünde ilk maçında galip geldi
        Manisaspor amatörde 5 bin kişinin önünde ilk maçında galip geldi
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada ölen baba ve oğlunun cenaze...
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada ölen baba ve oğlunun cenaze...