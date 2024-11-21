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        Havaya ateş açıp, o anları sosyal medyadan paylaşan 5 şüpheli tutuklandı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, havaya ateş açıp o anları sosyal medyada yayınlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 22:45 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:50
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        Havaya ateş açıp, o anları sosyal medyadan paylaşan 5 şüpheli tutuklandı
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        MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, havaya ateş açıp o anları sosyal medyada yayınlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Olay, Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Bir binanın çatısından tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açan şüpheliler, o görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Videoların yayınlanması üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde konuyla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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