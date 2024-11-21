Havaya ateş açıp, o anları sosyal medyadan paylaşan 5 şüpheli tutuklandı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, havaya ateş açıp o anları sosyal medyada yayınlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, havaya ateş açıp o anları sosyal medyada yayınlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Bir binanın çatısından tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açan şüpheliler, o görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Videoların yayınlanması üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde konuyla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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