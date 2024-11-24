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        Darius Songaila Manisa Basket'te

        TÜRKİYE Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Manisa Basket, teknik ekibine takviye yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:06 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:06
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        Darius Songaila Manisa Basket'te
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        TÜRKİYE Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Manisa Basket, teknik ekibine takviye yaptı. Ege temsilcisi, Koç Kazys Maksvytis'in teknik ekibini daha önce NBA ve Euroleague takımlarında da tecrübesi bulunan Darius Songaila ile güçlendirdi. Oyunculuk kariyerinde de NBA ve Euroleague takımlarında başarılı bir kariyeri olan Songaila, 2015-2018 yılları arasında Zalgiris Kaunas ve 2020-24 yılları arasında da San Antonio Spurs’da asistan koç olarak görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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