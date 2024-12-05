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        Manisa Basket yenilse de turladı

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda sezon başından beri liderlik koltuğunda oturan Manisa Basket evinde en önemli rakibi UCAM Murcia'ya 78-72 yenililerek son maçlar öncesi zirveyi rakibine kaptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:35
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        Manisa Basket yenilse de turladı
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda sezon başından beri liderlik koltuğunda oturan Manisa Basket evinde en önemli rakibi UCAM Murcia'ya 78-72 yenililerek son maçlar öncesi zirveyi rakibine kaptırdı. Manisa ekibi, geçen sezon Final Four oynayan güçlü İspanyol temsilcisine yenilmesine rağmen Play-In'e kalarak Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Grupta halen 5 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada bulunan Manisa Basket'in sıralaması son hafta belli olacak.

        Son hafta Manisa 18 Aralık'ta iddiası kalmayan Sırbistan temsilcisi FMP Belgrad'ı ağırlarken, 4 galibiyeti bulunan Murcia ise 2 galibiyeti olan Peristeri'yle karşılaşacak. Temsilcimizin az da olsa lider olarak direkt son 16 turuna kalma şansı bulunuyor. Murcia'yla deplasmanda oynadığı ilk maçı 103-97 kazanan, dün rövanşı yine 6 sayıyla kaybedince rakibiyle ikili averajı eşitlenen Manisa, olası galibiyet eşitliğinde liderlik için rakibinin 52 sayı averajı gerisinde. Manisa son hafta kazanırsa liderliği ıskalasa bile gruptan ikinci sırada çıkıp Play-In'de saha avantajını alacak. Murcia da kazanırsa Manisa Basket mağlup olsa bile ikinci olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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