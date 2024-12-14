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        Alzheimer hastası yaşlı adam, 148 gün sonra ölü bulundu

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan (74), 148 gün sonra tren yolu üzerinde avcılar tarafından ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 23:33 Güncelleme: 14.12.2024 - 23:35
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        Alzheimer hastası yaşlı adam, 148 gün sonra ölü bulundu
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        MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan (74), 148 gün sonra tren yolu üzerinde avcılar tarafından ölü olarak bulundu. Oğlu Süleyman Turhan (52) tarafından morgda teşhis edilen Mehmet Ali Turhan’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.

        Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan evli, 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, bir daha geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Turhan'ın bulunması için bu çevrede arama çalışma başlatıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama- kurtarma ekiplerinin de katılımıyla farklı zamanlarda yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, acı haber 148 gün sonra geldi.

        Mehmet Ali Turhan’ın çürümüş cesedi, Uzunburun Mahallesi girişindeki tren yolu üzerinde, domuz avcılarının köpekleri tarafından bugün saat 16.30 sıralarında bulundu. Avcıların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası ceset, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Morga gelerek cesedi teşhis eden Süleyman Turhan, babasını terlik ve pantolonundan tanıdı. Öte yandan Süleyman Turhan’dan DNA örneği alındı. Mehmet Ali Turhan’ın kesin ölüm nedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

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