Alzheimer hastası yaşlı adam, 148 gün sonra ölü bulundu

MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan (74), 148 gün sonra tren yolu üzerinde avcılar tarafından ölü olarak bulundu. Oğlu Süleyman Turhan (52) tarafından morgda teşhis edilen Mehmet Ali Turhan’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan evli, 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, bir daha geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Turhan'ın bulunması için bu çevrede arama çalışma başlatıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama- kurtarma ekiplerinin de katılımıyla farklı zamanlarda yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, acı haber 148 gün sonra geldi.