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        Somaspor devreye umutlu girdi

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, ilk yarının son haftasında eksi 1 puanla sonuncu sırada yer alan Giresunspor'u evinde 4-0 yenip devreye umutlu girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:50
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        Somaspor devreye umutlu girdi
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, ilk yarının son haftasında eksi 1 puanla sonuncu sırada yer alan Giresunspor'u evinde 4-0 yenip devreye umutlu girdi. Devreyi 23 puanla 10'uncu sırada tamamlayan siyah-beyazlılar Play-Off hattının 6 puan gerisinde yer aldı. Teknik Direktör Erman Güraçar, son 6 maçta 4 galibiyet aldıklarını belirterek, "Son haftalara doğru çıkışa geçmiştik. İkinci yarıda daha iyi sonuçlara imza atıp ilk 6 sırayı zorlayacağımıza inanıyorum. İlk devreyi galibiyetle kapatmak bizim için oldukça önemliydi. Busezonun ilk bölümünde yaşadığımız bazı talihsizliklere rağmen geleceğe dair umutlarımızı diri tutmamız açısından çok değerli bir sonuç oldu. Her ne kadar kağıt üzerinde Giresunspor maçı kolay gibi görünse de oldukça mücadeleci ve beraber oynama alışkanlığı yüksek bir ekibe karşı mücadele ettik" dedi.

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