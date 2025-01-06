Somaspor özel provada Altay'ı yendi

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Erkan Şentürk'ün kullandığı bir penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Tüm oyuncuların şans bulduğu karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Soma temsilcisi, aldığı galibiyetle 2'nci yarı öncesi olumlu sinyaller verdi. Somaspor 2'nci hazırlık maçında 8 Ocak'ta kendi sahasında Turgutluspor'la karşılaşacak.

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