Manisa Basket Martynas Echodas şoku

BASKETBOL Süper Lig ekiplerinden Manisa Basket'te uzun forvet Martynas Echodas'ın sakatlığı moral bozdu. Litvanyalı basketbolcunun milli takımda sakatlık yaşadığı ve ameliyat olacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Martynas Echodas, milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası ağrılarının devam etmesi üzerine detaylı kontrollerden geçirilmiştir. Yapılan tedavilere rağmen ağrılarının sürmesi sonucunda, sağ dizinden ameliyat olması gerektiği tespit edilmiştir. Martynas, kendi ülkesinde bu ay sonunda gerçekleştirilecek ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine başlayacak olup, yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması beklenmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en iyi şekilde geri döneceğine inanıyoruz" denildi.