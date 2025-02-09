7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-4

3'ÜNCÜLig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan iki takımın maçında 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 4-2 yenildi. Konuk takım 16'ncı dakikada Berkay'ın golüyle öne geçti: 0-1. Turgutlu takımı 57'nci dakikada Ayhan'la beraberliği yakalarken, Tepecikspor bu kez 65'te İlker'le gol buldu. Maçı bırakmayan 7 Eylül Turgutlu takımı 70'inci dakikada yine Ayhan'ın golüyle beraberliği sağladı. Tepecikspor 77'inci dakikada Özgür'ün golüyle 3-2'lik üstünlük kurarken, karşılaşmada son sözü 90'ıncı dakikada Berkay söyledi. İki takımda 11 puanla düşme hattında kaldı.

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