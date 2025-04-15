Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa futbolda dibe vurdu

        MANİSA'nın futbolda profesyonel liglerdeki temsilcileri bir bir dibe çöküyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa futbolda dibe vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANİSA'nın futbolda profesyonel liglerdeki temsilcileri bir bir dibe çöküyor. Daha önce kentin en köklü kulüpleri Manisaspor ve Akhisarspor'un amatör lig batağına sürüklendiği ilde Manisa Futbol Kulübü 1'inci Lig'den düşme korkusu yaşarken, eski adı Turgutluspor olan Turgutlu 1984 de amatöre düştü. Manisa'yı 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, ağır borç yükü ve transfer yasağıyla 2021 yılında amatöre geriledikten sonra bir daha çıkamadı. Manisa'dan çıkan ilçe takımı olarak 2012-2019 arasında 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden, 2018'de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev rakiplerini finalde yenip kazanarak tarih yazan, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ülkemizi temsil eden Akhisarspor, geçen sezon düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de bu yıl kepenk kapattı.

        Bu sezon altyapı patentli kadrosunda en büyük oyuncusu 19 yaşında olan, kaleci bulamadığı için sağ bekini kaleci oynatıp, yedek kulübesinde oyuna sürecek yedek futbolcu bulunduramayan transfer yasaklısı Akhisaspor, Bölgesel Amatör Lig'de çıktığı ilk 5 maçı kaybederken 42 gol yedi, gol atamadı. Dibe demir atan Akhisarspor, yaşadığı ilgisizlik ve sorunlar yüzünden maçlara çıkmama kararı alıp ligden çekildi. Manisaspor'un amatöre düştüğü dönemde Manisa Büyükşehir Belediyespor olan adı Manisa FK'ya dönüşen, amatörden 1'inci Lig'e kadar tırmanan Manisa FK, bu sezon kabustan uyanamadı. Son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip sezonun bitimine 4 hafta kala 38 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

        TURGUTLU DÜŞTÜ

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sıradaki 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, bitime 2 hafta kala kurtuluş umutlarını yitirerek 8 yıl sonra amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Son olarak 2017'de Bölgesel Amatör Lig'de yer alan, 2020'de ise 2'nci Lig'e yükselip 2022'de küme düşen Turgutlu, yeniden amatöre dönmekten kurtulamadı. Kentin profesyonel liglerdeki diğer temsilcisi Somaspor ise 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda bulunuyor. Turgutlu ekibi sezon başında şirketleşmeye gitmişti

        STATLAR AMATÖRE KALDI

        Akhisarspor ve Turgutlu 1984'ün amatöre gerilemesiyle Manisa'ya yapılan iki yeni modern stat da profesyonel maçlara kapandı. Akhisar'da 2018'de kapılarını açan 12 bin taraftar kapasiteli Türkiye'nin en modern spor tesislerinden Spor Toto Akhisar Stadı takım bu sezon henüz lig başında maçlara çıkmama kararı alınca atıl kaldı. Turgutlu, inşaatının tamamlanmasını 11 yıl boyunca beklediği 12 bin kapasiteli UEFA standartlarında yeni stadına kavuştuğu ilk sezon amatöre düştü. Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezonun ikinci yarısında kapılarını açan modern stadyumda küme düşme acısı yaşadı. Takımlarının sportif olarak dibe vurmasına rağmen Manisa FK'nın kullandığı Manisa 19 Mayıs Stadı'nın geçen yıl büyük oranda yenilendiği ilde Somaspor'un inşaatı süren yeni stadı da bitmek üzere.

        MANİSASPOR BAL YOLUNDA

        Manisa Süper Amatör Lig'de bu sezon küllerinden doğmaya çalışan Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig hedefine yürüyor. Süper Amatör Lig'de grubunu namağlup lider tamamlayan Manisa'nın köklü temsilcisi Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için Play-Off'ta mücadele ediyor. Manisaspor, grubundaki şampiyonluk kupasını Play-Off'taki son iç saha maçından önce aldı. Siyah-beyazlı kulüp 2021'de profesyonel lige veda etmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"

        Benzer Haberler

        Ahmet Mücahit Arınç ve Bülent Arınç Selendi'de ziyaretlerde bulundu
        Ahmet Mücahit Arınç ve Bülent Arınç Selendi'de ziyaretlerde bulundu
        Manisalı esnaf iş yerine gelen yaralı kediyi sahiplendi
        Manisalı esnaf iş yerine gelen yaralı kediyi sahiplendi
        485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programı tanıtıldı
        485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programı tanıtıldı
        Demirci'de zabıtanın bulduğu içinde para olan çanta sahibine ulaştırıldı
        Demirci'de zabıtanın bulduğu içinde para olan çanta sahibine ulaştırıldı
        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı
        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpınca yakalandı
        Manisa FK kurtuluş ateşini yakamadı
        Manisa FK kurtuluş ateşini yakamadı