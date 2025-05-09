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        Her yıl 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi için genetik çalışma

        MANİSASpil Dağı Milli Parkı'nda her yıl yalnızca bir kez açan ve yaklaşık 10 gün boyunca canlı kalabilen endemik Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) için düzenlenen doğa etkinliğinde konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden (MCBÜ) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:01
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        Her yıl 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi için genetik çalışma
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        MANİSASpil Dağı Milli Parkı'nda her yıl yalnızca bir kez açan ve yaklaşık 10 gün boyunca canlı kalabilen endemik Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) için düzenlenen doğa etkinliğinde konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden (MCBÜ) Prof. Dr. Levent Şık, "Manisa'nın Demirci Bardakçı Dağı ve Alaşehir'in yüksek kesimlerinde, morfolojik olarak farklılık gösteren lale türlerine de rastladık. Buradaki laleler tamamen kırmızı renkteyken; bazı bölgelerde sarı bantlar içeren laleler de bulunuyor. Bu farklılıkların araştırılması için genetik çalışmalar başlattık" dedi.

        Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda sadece 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea), çiçek açtı. Senede bir kez hava durumuna göre nisanın son haftası ya da mayıs ayının ilk haftasında açan baharın müjdecisi laleler doğaseverlerin ilgisini çekerken; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü doğa etkinliği düzenledi. Öğrenciler, rehberler eşliğinde Manisa lalesini yakından tanıdı, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bol bol fotoğraf çekti. MCBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şık, "Her yıl, ortalama mayıs ayında bu güzelliği, bu şenliği yaşıyoruz. Doğal olarak Manisa kentinin de simgesi olan Manisa lalesi, pek çok kentli gibi ülke içinden gelen başka insanlar, başka şehirlerin insanları tarafından da merakla izleniyor. Yeşilin içerisindeki bu güzellik, insanların ilgisini çektiği kadar, biraz korkuya da sebep oluyor" diye konuştu.

        '2 RENK LALE GÖZLEMLEDİK'

        Prof. Dr. Levent Şık, "Bu laleyi koparmanın cezası bu yıl 557 bin TL olarak belirlendi. Bu nedenle lalelerin fotoğraflarını çekmek, yanlarında bulunmak, onlarla vakit geçirmek elbette güzel ancak onlara zarar vermememiz gerekiyor. Spil Dağı'nda şimdiye kadar şarkılara da konu olan sarı lale ve şu anda çevremizde de görülebilen kırmızı lale olmak üzere 2 renk lale gözlemledik. Ancak 2015 yılında yaptığımız çalışmada, Manisa'nın Demirci Bardakçı Dağı ve Alaşehir'in yüksek kesimlerinde, morfolojik olarak farklılık gösteren lale türlerine de rastladık. Buradaki laleler tamamen kırmızı renkteyken; bazı bölgelerde sarı bantlar içeren laleler de bulunuyor. Bu farklılıkların araştırılması için genetik çalışmalar başlattık ancak henüz 'Bu bitki diğerlerinden farklıdır' diyebileceğimiz sonuçlara ulaşamadık. Önemli olansa Manisa'nın bu bitkiye yoğun şekilde ev sahipliği yapıyor olmasıdır" diye konuştu.

        'MANİSA LALESİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER'

        Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı ise "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla Spil Dağı Milli Parkımızda bulunan, buraya özgü Manisa lalesi için kurum olarak korumasını düzenli olarak yapmaktayız. Amacımız, gelen ziyaretçilerin de bu hassasiyeti devam ettirmesi. Jandarma ve diğer kolluk kuvvetleri, bilhassa ziyaretçilerin yoğun olduğu dönemlerde, vatandaşlara gerekli ikazları yapıyorlar. Manisa lalesi bizim için büyük bir değer. Manisa lalesi yanı sıra diğer endemik bitki türlerimizin de korunması devam ediyor. Amacımız, bu güzelliği, bu bitki çeşitliliğini, bizden sonraki nesillere en sağlıklı ve en yoğun şekilde ulaştırmak" dedi.

        'MÜKEMMEL GÖZÜKÜYORLAR'

        Halil Kale Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Alper Kurt de "Manisa lalelerini görmeye, Spil Dağı'nda gezmeye geldik. Gerçekten güzel. Endemik bir tür olduğu için mükemmel gözüküyorlar. Koparma cezasını duyunca şaşırdım. Bastığım yerlere dikkat ediyorum. Sadece bu bölgeye has olduğu için koparmak gerçekten büyük bir suç olmalı. Doğa mirasına sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. 9'uncu sınıf öğrencisi Havva Betül Dönmez ise "Manisa'da yaşamama rağmen Manisa lalesini ilk defa görüyorum. Çok güzel, ülkemizde bu şekilde endemik türlerin bulunması ve koruma altına alınması çok hoşuma gitti. Ayrıca en çok şaşırtan şeylerden biri de koparmasının cezasının çok büyük olması. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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