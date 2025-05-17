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        Manisaspor, şampiyonluk kupasını kaldırdı

        MANİSA Süper Amatör Lig'de sezonu namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Manisaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:34
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        Manisaspor, şampiyonluk kupasını kaldırdı
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        MANİSA Süper Amatör Lig'de sezonu namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Manisaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu. Siyah-beyazlı ekip için Tarık Almış Tesisleri’nde düzenlenen törende büyük coşku yaşandı. Törende Manisaspor’un şampiyonluk kupası, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur tarafından takım kaptanına takdim edildi. Törene Manisaspor Kulüp Başkanı Gencay Esendağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Aslan, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Kupa töreninin ardından siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Manisaspor, ligi namağlup tamamlamanın ve yeniden Bölgesel Amatör Lig’e yükselmenin gururunu yaşarken, kutlamalar şehir merkezinde de devam edecek.

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