Manisaspor, şampiyonluk kupasını kaldırdı
MANİSA Süper Amatör Lig'de sezonu namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Manisaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu.
MANİSA Süper Amatör Lig'de sezonu namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Manisaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu. Siyah-beyazlı ekip için Tarık Almış Tesisleri’nde düzenlenen törende büyük coşku yaşandı. Törende Manisaspor’un şampiyonluk kupası, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur tarafından takım kaptanına takdim edildi. Törene Manisaspor Kulüp Başkanı Gencay Esendağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Aslan, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Kupa töreninin ardından siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Manisaspor, ligi namağlup tamamlamanın ve yeniden Bölgesel Amatör Lig’e yükselmenin gururunu yaşarken, kutlamalar şehir merkezinde de devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.