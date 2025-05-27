Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan kadın öldü

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kervan Yolu Caddesi'nde meydana geldi. M.S.Ç.'nin geri manevra yaptığı 45 TE 375 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gazali Dağlı'ya çarptı. Dağlı aracın altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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