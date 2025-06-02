Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Zehirlendikleri öne sürülen 6 sokak köpeği ile 2 kedi öldü

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 6 sokak köpeği ve 2 kedi ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zehirlendikleri öne sürülen 6 sokak köpeği ile 2 kedi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 6 sokak köpeği ve 2 kedi ölü olarak bulundu. Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

        Turgutlu'nun 7’nci Mıntıka, Hamzabeyli Tımarı ve Mustafa Kemal mahalleleri sınırında 6 sokak köpeği ile 2 kedi ölü bulundu. Turgutlu Hayvan Hakları Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğünü belirtti. Sallıtepe paylaşımında, "Yine Turgutlu, yine katliam. 6 sokak köpeği, 2 kedi. Silahla ya da zehirle fark etmiyor. Her yerde bir vahşet yaşanıyor. Nasılsa ceza almıyorlar diye hayvanları gözlerini bile kırpmadan katlediyorlar. Onları sahipsiz sanıyorsunuz ama onların en büyük sahibi yaratıcı. Her şeyi görüyor. Cezasız kalmayacaksınız, emin olun. Allah, onların vebalini sizden ekmeğinizden, ticaretinizden, sağlığınızdan çıkaracak" ifadelerine yer verdi.

        Sallıtepe ayrıca yetkililere çağrıda bulunarak, "Artık birileri bu katliamlara 'Dur' demeli. Eğer devlet büyükleri buna dur demeyecekse, kim diyecek?" paylaşımında bulundu.

        'ÇOK ŞAŞKINIZ, NEDEN YAPILDI BİLEMİYORUZ'

        Dün Turgutlu Ovası'ndaki bahçesinin yakınına gittiğinde 6 sokak köpeği ile 2 kediyi ölü olarak bulduğunu belirten Adnan Arat, "Bu hayvanların kimseye bir zararı yoktu. Çok şaşkınız, neden yapılmış bilemiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"

        Benzer Haberler

        'Gördes Barajı'ndan gelen suyun yüzde 30'u Marmara Gölü'ne verilmeli'
        'Gördes Barajı'ndan gelen suyun yüzde 30'u Marmara Gölü'ne verilmeli'
        Alaşehir'de "en güzel kiraz" seçildi
        Alaşehir'de "en güzel kiraz" seçildi
        Sarıgöl'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Sarıgöl'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Manisa'da Yeşilay bisiklet turunda sağlıklı yaşam için pedal çevrildi
        Manisa'da Yeşilay bisiklet turunda sağlıklı yaşam için pedal çevrildi
        Manisa'da 10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yiyen yarışmacı birinci oldu
        Manisa'da 10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yiyen yarışmacı birinci oldu
        Manisa'da "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği yapıldı
        Manisa'da "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği yapıldı