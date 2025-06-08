Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        'Ferdi Zeyrek'in durumu düne göre aynı ama değişebilir' (2)

        'TADIMIZİYİCE KAÇTI'Manisa'da oturduğu sitenin havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi kalp masajıyla olaydan 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için hastanede bekleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da birer açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ferdi Zeyrek'in durumu düne göre aynı ama değişebilir' (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'TADIMIZİYİCE KAÇTI'

        Manisa'da oturduğu sitenin havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi kalp masajıyla olaydan 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için hastanede bekleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da birer açıklama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu açıklamada konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Üzücü bir olay nedeniyle buradayız. Genel Başkanımızın söylediği gibi zaten bayram yapamıyorduk. Bunun üzerine Ferdi Başkanımızın elim kazası, yaşadıklarımızın tuzu biberi oldu. Tadımız iyice kaçtı. Bugün durumu hakkında bilgi aldık. Kendisine şifa diliyoruz. Bolca dua ediyoruz" dedi.

        'KALBİMİZİN BİR YANI KASILDI KALDI'

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Ankara il başkanımız, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız Ferdi Başkan için geçmiş olsun ziyaretine gelip durumunu yakından öğrenmek istediler. Bu hepimizin ömrü boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bir bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkanın mücadelesini hissediyor. Kalbimizin bir yanı kasıldı kaldı. Tüm siyasi partilerden her birine ayrı teşekkür ederiz, aradılar sordular. Her gün on binlerce kişi hastaneye akın edip iyi dileklerini sunuyor. Mansur Başkan ile Ferdi Başkan arasında çok özel bir diyalog vardı. Onun burada olması hem aileye destek verdi hem de umuyoruz ki Ferdi Başkan bunları hissediyor ve hayata bunlar sayesinde tutunuyor" diye konuştu.

        Özgür Özel ayrıca Başkan Ferdi Zeyrek’in durumuyla ilgili tüm doktorların görüş alışverişinde bulunduğuna dikkati çekerek, "Başhekim, durumuyla ilgili düzenli bilgi veriyor. Bilkent Üniversitesi'nin değerli hocalarının içinde bulunduğu, Sayın Fahrettin Koca'nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın da bilgi verdiği bir WhatsApp grubu üzerinden Türkiye'de yoğun bakım noktasında en deneyimli hocalarımız büyük bir dayanışma içinde tüm süreci yakından takip edip önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz uzun yıllardır deneyimli kadroya sahip. Teknik ekipman olarak İzmir'den önemli takviyeler alındı. Nadir kullanılan cihazlar geldi. Elden gelen herşey yapılıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama...
        CHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama...
        Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturmada 20'den fa...
        Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturmada 20'den fa...
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin, Başhekim Topçu'dan açıklama:
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin, Başhekim Topçu'dan açıklama:
        'Ferdi Zeyrek'in durumu düne göre aynı ama değişebilir'
        'Ferdi Zeyrek'in durumu düne göre aynı ama değişebilir'
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin, Başhekim Topçu'dan açıklama:
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin, Başhekim Topçu'dan açıklama:
        Elektrik akımına kapılan Başkan Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor...
        Elektrik akımına kapılan Başkan Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor...