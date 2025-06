'Ferdi Zeyrek'in durumu düne göre aynı ama değişebilir' (2)

'TADIMIZİYİCE KAÇTI'

Manisa'da oturduğu sitenin havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi kalp masajıyla olaydan 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için hastanede bekleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da birer açıklama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu açıklamada konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Üzücü bir olay nedeniyle buradayız. Genel Başkanımızın söylediği gibi zaten bayram yapamıyorduk. Bunun üzerine Ferdi Başkanımızın elim kazası, yaşadıklarımızın tuzu biberi oldu. Tadımız iyice kaçtı. Bugün durumu hakkında bilgi aldık. Kendisine şifa diliyoruz. Bolca dua ediyoruz" dedi.

'KALBİMİZİN BİR YANI KASILDI KALDI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Ankara il başkanımız, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız Ferdi Başkan için geçmiş olsun ziyaretine gelip durumunu yakından öğrenmek istediler. Bu hepimizin ömrü boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bir bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkanın mücadelesini hissediyor. Kalbimizin bir yanı kasıldı kaldı. Tüm siyasi partilerden her birine ayrı teşekkür ederiz, aradılar sordular. Her gün on binlerce kişi hastaneye akın edip iyi dileklerini sunuyor. Mansur Başkan ile Ferdi Başkan arasında çok özel bir diyalog vardı. Onun burada olması hem aileye destek verdi hem de umuyoruz ki Ferdi Başkan bunları hissediyor ve hayata bunlar sayesinde tutunuyor" diye konuştu.