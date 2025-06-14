Müstakil evde çıkan yangın bitişiğindekine de sıçradı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. İtfaiyeciler ve çevredekilerin desteğiyle söndürülen yangında 2 evde hasar meydana geldi.

İstasyonaltı Mahallesi İstekli Sokak'taki tek katlı müstakil evde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler bitişiğindeki eve de sıçradı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri ve çevredekilerin desteğiyle 1saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. İki evde hasar oluşan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.