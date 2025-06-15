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        Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 21:33 Güncelleme: 15.06.2025 - 21:35
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        Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü.

        Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Orman İşletme Müdürlüğü, Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, toplam 10 itfaiye aracı, 3 arazöz, 1 su tankeri, 3 kepçe, 1 grayder, 1 sulama tankeri ve 2 traktör tankeriyle müdahale edildi. Mahalle sakinleri de yaklaşık 30 traktörle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik ekipleri, D300 karayolunu tedbir amaçlı olarak kısa süreliğine trafiğe kapattı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. Karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

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