Manisa'daki orman yangını 4 saatte söndürüldü

Yangın, saat 12.45 sıralarında Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle yangını saat 16.45 sıralarında kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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