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        Manisa FK'dan stoper atağı

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün dış transferde 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877'den stoper Fırat İnal ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:04
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        Manisa FK'dan stoper atağı
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        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün dış transferde 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877'den stoper Fırat İnal ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

        İzmir'de Pınargücüspor'da futbola başlayan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Tire 1922 ve Bucaspor 1928 altyapılarında oynadıktan sonra 2022'de Bornova temsilcisine transfer oldu. Bornova ekibiyle Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan Fırat, son 2 sezonda 3'üncü Lig'de 38 karşılaşmaya çıktı. Amatör statüde görev yapan Fırat'ın iki kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı olarak İzmir ekibine 5 milyon TL bonservis ücreti kazandıracağı iddia edildi. Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına yarın teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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