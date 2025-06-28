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        Manisa'da orman yangını

        MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 13:07 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:07
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        Manisa'da orman yangını
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

        Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahalenin 10 dakika içerisinde yapıldığı bildirildi. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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