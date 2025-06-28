Manisa'da orman yangını (2)
EKİPSAYISI ARTTIRILDIManisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ekip sayısı arttırıldı.
EKİPSAYISI ARTTIRILDI
Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınında ekip sayısı arttırıldı. Yangına, 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ile müdahale sürüyor.
Ersan ERDOĞAN-Serkan ÖZDEMİR/MANİSA,
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