Manisa'da orman yangını (5)
YANGINBÜYÜYOR; TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI 10'A ÇIKTIManisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde devam eden orman yangını bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor.
YANGINBÜYÜYOR; TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI 10'A ÇIKTI
Manisa’nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi’nde devam eden orman yangını bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor. Daha önce 7 mahalle tahliye edilirken, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde de tahliye işlemi başlatıldı. Tahliyeler devam ederken, alevlere 4 uçak, 11 helikopter, 32 arazöz, 15 itfaiye aracı, 40 su tankeri, 27 iş makinesi ve 789 personel ile müdahale ediliyor.
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