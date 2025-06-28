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        Manisa'da orman yangını (5)

        YANGINBÜYÜYOR; TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI 10'A ÇIKTIManisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde devam eden orman yangını bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:00 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:00
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        Manisa'da orman yangını (5)
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        YANGINBÜYÜYOR; TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI 10'A ÇIKTI

        Manisa’nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi’nde devam eden orman yangını bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor. Daha önce 7 mahalle tahliye edilirken, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde de tahliye işlemi başlatıldı. Tahliyeler devam ederken, alevlere 4 uçak, 11 helikopter, 32 arazöz, 15 itfaiye aracı, 40 su tankeri, 27 iş makinesi ve 789 personel ile müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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