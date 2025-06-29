Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Aracında ölü bulundu

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Savaş Ok (27), hafif ticari aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracında ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Savaş Ok (27), hafif ticari aracında ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Ok'un ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

        Ilgınköy Mahallesi yakınlarındaki bir arazide park halindeki hafif ticari araçta, bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde durduğunu gören çevredekiler, dün saat 17.30 sıralarında jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipleri, araçtaki evli ve 1 çocuk babası Savaş Ok'un cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, ailesiyle zeytin ve zeytinyağı satışı işi ile uğraştığı öğrenilen Ok'un vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Savaş Ok'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!

        Benzer Haberler

        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde
        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde
        Manisa'da bir kişi aracında ölü bulundu
        Manisa'da bir kişi aracında ölü bulundu
        Manisa'da orman yangını (5)
        Manisa'da orman yangını (5)
        Manisa'da orman yangını (4)
        Manisa'da orman yangını (4)
        GÜNCELLEME 4 - Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı
        GÜNCELLEME 4 - Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı
        Manisa'da orman yangını (3)
        Manisa'da orman yangını (3)