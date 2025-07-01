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        Manisa'da çöplük yangını ormana sıçradı (3)

        YANGINSALİHLİ'YE ULAŞTIManisa'nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın Salihli ilçesi sınırlarına ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 01:54 Güncelleme: 01.07.2025 - 02:00
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        Manisa'da çöplük yangını ormana sıçradı (3)
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        YANGINSALİHLİ’YE ULAŞTI

        Manisa’nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın Salihli ilçesi sınırlarına ulaştı. Yangın nedeniyle Salihli’de Çaypınar ve Mersindere mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının her iki mahalleyi tehdit etmesi üzerine vatandaşlar güvenli bölgelere nakledilirken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla Salihli Hayvan Pazarı’na taşındı. Mersindere Mahallesi Yaryol mevkisinde etkisini sürdüren yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı ile yer ekibi sevk edildi. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan’da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

        Emre SAÇLI/ SALİHLİ(Manisa),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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