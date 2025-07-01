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        Manisa'da çöplük yangını ormana sıçradı (4)

        YANGINSALİHLİ'YE ULUŞTIManisa'nın Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde dün saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 20:45 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:50
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        Manisa'da çöplük yangını ormana sıçradı (4)
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        YANGINSALİHLİ’YE ULUŞTI

        Manisa'nın Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında çöplük alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangında alevler Salihli ilçe sınırlarına ulaştı. Yangında 27’nci saat geride kalırken ekipler söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Emre SAÇLI/ SALİHLİ(Manisa),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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