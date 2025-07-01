Manisa'da çöplük yangını ormana sıçradı (4)
YANGINSALİHLİ'YE ULUŞTIManisa'nın Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde dün saat 17.
YANGINSALİHLİ’YE ULUŞTI
Manisa'nın Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında çöplük alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangında alevler Salihli ilçe sınırlarına ulaştı. Yangında 27’nci saat geride kalırken ekipler söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Emre SAÇLI/ SALİHLİ(Manisa),
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