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        Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (5)

        SARUHANLI'DAKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi yakınlarında saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 22:55 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:55
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        Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (5)
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        SARUHANLI'DAKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına ihbar üzerine bölgeye giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla alevler saat 20.00’de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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