Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (5)

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına ihbar üzerine bölgeye giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla alevler saat 20.00’de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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