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        Manisa'da 1 kişinin öldüğü emlak ofisindeki silahlı kavgaya ilişkin 4 tutuklama

        MANİSA'da bir emlak ofisinde alacak meselesinden çıkan, işletme sahibi Yiğit Burdur'un (37) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:06 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:10
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        Manisa'da 1 kişinin öldüğü emlak ofisindeki silahlı kavgaya ilişkin 4 tutuklama
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        MANİSA’da bir emlak ofisinde alacak meselesinden çıkan, işletme sahibi Yiğit Burdur’un (37) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 1 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında emlak ofisinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.

        2 KİŞİ TABURCU OLDU

        Başından ve karnından vurulan işletme sahibi Yiğit Burdur, tedaviye alındığı özel hastanede hayatını kaybetti. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve her iki bacağından yaralanan Baykan K.'nin (37) hayati tehlikesi sürerken, sol ayak bileğinden yaralanan Yusuf K. (37) ve sağ ayağından yaralanan Burak C.E. (23) tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayda hayatını kaybeden işletme sahibini vurduğu belirlenen Yusuf Karaboğa (37) ile Berkay Aydın (21), Selim Enes Budur (17), Umut Özaki (23), Burak E. (23), Resul B.K. (23), Emre K. (27), Yiğitcan R. (24), Ömürcan E. (24), İsmail K. (32), Barış S. (31) Serdar A. (33) gözaltına alındı. Öte yandan olay sonrası bölgede yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca, 189 mermi ve 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yusuf Karaboğa (37), Berkay Aydın (21), Selim Enes Burdur (17) ve Umut Özaki (23) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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