        Manisa Haberleri

        Manisa'da kaybolan 59 yaşındaki kadın aranıyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 20:24 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:26
        
        Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden Şerife Çınar'dan haber alamayan yakınları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgede AFAD, polis, jandarma ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla, Çınar'ın gitmiş olabileceği muhtelif yerlerde arama çalışması başlatıldı.

        Ekipler, arama çalışmalarını Hisar Kaplıcaları çevresinin yanı sıra ilçenin eski Simav ve Selendi yolları güzergahlarında yoğunlaştırdı.

        Öte yandan, soruşturma kapsamında ilçenin tüm çıkış noktalarındaki MOBESE kameralarının incelemeye alındığı, Çınar'ın yakınları ile çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

        Havanın kararması ve yağışın başlamasıyla arama çalışmalarına ara verildi.

