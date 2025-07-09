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        Manisa Sarıgöl'de çıkan yangın Uşak'a ulaştı; bazı evler tahliye edildi

        MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ağaçlıklı alana sıçrayarak yayılan yangın, Uşak sınırlarına ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 00:17 Güncelleme: 09.07.2025 - 00:20
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        Manisa Sarıgöl'de çıkan yangın Uşak'a ulaştı; bazı evler tahliye edildi
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        MANİSA’nın Sarıgöl ilçesinde, makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ağaçlıklı alana sıçrayarak yayılan yangın, Uşak sınırlarına ulaştı. Tedbir amaçlı Uşak’ın Eşme ilçesinde bazı evler tahliye edildi.

        Yangın, Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkisinde makilik alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alanda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmaları yer ekipleri tarafından sürdürülüyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Uşak’ın Eşme ilçesi Taşköy sınırına ulaştı. Taşköy ilçesinde tedbir amaçlı evlerin boşaltıldığı ifade edilirken, kriz masası kurulduğu belirtildi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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