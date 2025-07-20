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        Manisa FK'da kaleye Vedat geliyor

        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarını Bolu kampında sürdürürken, siyah-beyazlıların son olarak Adana Demirspor'da forma giyen kaleci Vedat Karakuş'la söz kestiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:28
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        Manisa FK'da kaleye Vedat geliyor
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        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarını Bolu kampında sürdürürken, siyah-beyazlıların son olarak Adana Demirspor'da forma giyen kaleci Vedat Karakuş'la söz kestiği bildirildi. Geçen sezon Süper Lig'de Adana Demirspor'la 17 maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisinin Manisa FK'nın teklifine sıcak baktığı ve bu hafta içinde transferin resmileşeceği kaydedildi. Lüleburgazspor'da kariyerine başlayan Vedat, Kayserispor, Modafen ve Adana Demirspor'da görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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