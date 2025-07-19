Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A. ve M.A'nın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen baskında, 2 bin 903 kök kenevir bitkisi ile 8 kilo 820 gram kubar esrar maddesi bulundu.
İki şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.