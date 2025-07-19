Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Düzenlenen baskında, 2 bin 903 kök kenevir bitkisi ile 8 kilo 820 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A. ve M.A'nın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

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