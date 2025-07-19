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        Manisa'da genç kadın evinde ölü bulundu

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17 yaşındaki yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 22:07 Güncelleme: 19.07.2025 - 22:07
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        Manisa'da genç kadın evinde ölü bulundu
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 17 yaşındaki yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 5024 Sokak'ta ikamet eden Afganistan uyruklu 17 yaşındaki H.A'dan haber alamayan yakınları kadının yaşadığı eve gitti.

        Yakınları, H.A'yı koltukta üstü örtülü ve hareketsiz halde buldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen H.A'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan, komşulardan dün gece genç kadının kocasıyla tartıştığı bilgisini alan polis ekipleri, kocanın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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