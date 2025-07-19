Manisa'da genç kadın evinde ölü bulundu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 5024 Sokak'ta ikamet eden Afganistan uyruklu 17 yaşındaki H.A'dan haber alamayan yakınları kadının yaşadığı eve gitti.

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