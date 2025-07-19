Manisa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Sürücü, kazada yaralanan çocuğu Manisa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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