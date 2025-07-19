Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, F.S'nin (38) kullandığı 45 FS 149 plakalı otomobil, Nurlupınar Mahallesi 516 Sokak'ta 2 yaşındaki Ferhat Korkmaz'a çarptı.

        Sürücü, kazada yaralanan çocuğu Manisa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü F.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Neden yandık
        Neden yandık
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!

        Benzer Haberler

        Manisa FK'dan Dino Arslanagic'e veda
        Manisa FK'dan Dino Arslanagic'e veda
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sarıgöl'deki köyde trafik kazalarına karşı kavşağa güvenlik kamerası takıld...
        Sarıgöl'deki köyde trafik kazalarına karşı kavşağa güvenlik kamerası takıld...
        Jandarmadan ikinci dalga uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
        Jandarmadan ikinci dalga uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
        Bakan Memişoğlu: Sigarayla ilgili yeniden etkin ve çok kapsamlı bir çalışma...
        Bakan Memişoğlu: Sigarayla ilgili yeniden etkin ve çok kapsamlı bir çalışma...
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'da konuştu:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'da konuştu: