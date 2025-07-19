Manisa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, F.S'nin (38) kullandığı 45 FS 149 plakalı otomobil, Nurlupınar Mahallesi 516 Sokak'ta 2 yaşındaki Ferhat Korkmaz'a çarptı.
Sürücü, kazada yaralanan çocuğu Manisa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü F.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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