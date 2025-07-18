Jandarmadan ikinci dalga uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

MANİSA'da jandarmanın mayıs ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonunun devamı niteliğinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınla 22 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmanın ardından Yunusemre ilçesinde önceden belirlenen adreslere 1 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda; toplam 2 bin 562 sentetik hap, 166,94 gram bonzai 4,25 gram amfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 590 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheliler A.B. ve M.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

22 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Tutuklanan şüphelilere ait cep telefonlar incelemeye alındı. İncelemede; uyuşturucu satışıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 22 kişi daha tespit edildi. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda dün şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden 21'i hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak', 1'i hakkında 'Uyuşturucu madde imal etmek ve satmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.